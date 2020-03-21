وزير شمالي سابق أصيب بفيروس كورونا.. وجمالي ترفض تحويل طرابلس إلى مستشفى لكل لبنان!!!

علمت mtv أنّ وزيراً شماليّاً سابقاً ظهرت عليه عوارض فيروس كورونا، وجاءت نتيجة الفحص الذي خضع له إيجابيّة فأدخل الى مستشفى في جبيل، بإسمٍ مستعار، وبقي لأيّام في غرفة العناية الفائقة.

وتشير المعلومات الى أنّ صحة الوزير السابق تحسّنت فخرج من المستشفى الى المنزل حيث يخضع لمتابعة طبيّة. كما يخضع أفراد عائلته ومن احتكّ بهم لفحوص مخبريّة للتأكّد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ومن mtv نناشد الجميع، وخصوصاً السياسيّين والشخصيّات المعروفة، ضرورة عدم إخفاء خبر إصابتهم لأنّ الأمر ليس عيباً، إسوةً بما يحصل في مختلف دول العالم حيث يعلن مسؤولون كبار عن إصابتهم، وذلك لتوعية الآخرين وليتنبّه من احتكّ بهم كي لا ينقل العدوى بدوره.

إنّ هذا الفيروس يتطلّب ليس حذراً فقط، بل وعياً ومسؤوليّة.

من جهة أخرى أكدت عضو كتلة “المستقبل” النائب ديما جمالي، أنه “ليس مقبولاً تحويل طرابلس إلى مستشفى لاستقبال حالات كورونا من كل لبنان”.

وفي تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، قالت جمالي، “المطلوب أن يكون مركز الحجر المنوي تجهيزه فيها مخصصًا للمصابين من أبناء المدينة وجوارها فقط”.

وأضافت، “المشكلة انهم لا يتذكرون طرابلس الا عند وقوع المصائب أو حينما يريدون رمي بلائهم عليها، لكنها ستبقى دائما رمز الوطنية.