وزير قبرصيّ في السراي.. وملفات مهمّة على طاولة ميقاتي أبرزها "البلوك 9"

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير داخلية قبرص كونستانتينوس يوانو قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، في حضور سفير قبرص في لبنان بنايوتيس كرياكو، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر. وتركز البحث حول موضوع الهجرة غير الشرعية.

كما استقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من شركة “هاليبرتون” ضم السيدَين زينون كلينك وساد وايت، أطلعه على ما ستقوم به شركة “هاليبرتون” المتعهدة لدى شركة “توتال” والمكلفة بالحفر في البلوك الرقم 9 .

ووضع الوفد رئيس الحكومة في أجواء التحضيرات للاستكشاف في البلوك رقم 9 وبالتحديات اللوجستية لأعمال الحفر.

واستقبل الرئيس ميقاتي ممثل المنظمة الفرنكوفونية في الشرق الأوسط ليفون أميرجانيان، الذي أعلن بعد اللقاء، أنّه أبلغ رئيس الحكومة “بأن المنظمة الفرنكوفونية ستنظم زيارة لبعثة تجارية اقتصادية إلى لبنان في بداية تشرين الأول، حيث ستشارك فيها حوالى مئة مؤسسة وشركة فرنكوفونية من 25 بلدًا للتواصل مع نظرائهم لإقامة شراكات واستثمارات، وسيقود هذه البعثة الامينة العامة للمنظمة لويزا موشيكيوابو، وستكون هناك ندوات على مستوى عال بمشاركة المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الكبار في البلد، وهذه فرصة جيدة للشركات اللبنانية من أجل إرساء علاقات مع الشركات الفرنكوفونية مما سيسهم حتمًا في إعادة نهوض الاقتصاد اللبناني”.

واجتمع ميقاتي مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، الذي أعلن بعد اللقاء، أنّه شكر “دولة الرئيس باسمي وباسم الوزارة وباسم وزراء الشباب والرياضة العرب على رعايته لاحتفالية “بيروت عاصمة للشباب العربي”، ونقلت له تحيات الوزراء المشاركين والدول الـ 16 المشاركة.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران.

وأعلن الوزير الحلبي انه تم خلال الاجتماع “متابعة قضايا تتصل بالجامعة اللبنانية، وبصورة خاصة تنفيذ القانون الذي صرف للجامعة اعتمادًا ماليًا لإعطاء منحة للأساتذة والهيئة التعليمية والموظفين. وقد وافق الرئيس ميقاتي على هذا الأمر”.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن وعرض معه شؤون وزارته.

كما استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه شؤون وزارته.

والتقى مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، ثم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.