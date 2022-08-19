الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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وزير يتّهم ميقاتي: لديه مصالح مع الغرب.. ولو على حساب اللبنانيين

منذ 37 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين: “أملك تفويضاً رسمياً في ملف النازحين السوريين ولدي وثائق تؤكّد ما أقوله وحاولت مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكنه لم يتجاوب وفي حال يريد أن يسحب الملف منّي أريد أن اسمعها منه وليتحمّل المسؤولية تجاه التاريخ والشعب اللبناني”.

وقال شرف الدين لـ”صوت لبنان”: “ميقاتي لا يريد ان يكون في واجهة هذا الملف ويحاول أن يخلق خلافاً بيني وبين وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار”. وأضاف: “رئيس الحكومة رجل أعمال كبير ولديه مؤسساته في الغرب اي الدول المانحة ولا يريد أن يختلف معهم ولو على حساب الشعب اللبناني المصّر على عودة النازحين السوريين الى بلادهم”.

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