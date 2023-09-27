وزير يحذر اللبنانيين من "فيضان مفاجئ"!

حذر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية من خطر حقيقي يهدد اللبنانيين جراء فيضان نهر الغدير.

وكتب الوزير حمية عبر “إكس”:

“الأهل الكرام: الصور والفيديوهات المرفقة تظهر خطورة واقع الحال في مجرى نهر الغدير! علماً بأن تعزيله قد حدث اكثر من مرة! وغداً سيصار الى تعزيز العمل في هذه الورشة مجدداً”.

وقال “إن استمرار رمي النفايات فيه، يشكل خطراً مؤكداً على السلامة العامة والأرواح والمنازل فيما لو حدث فيضان مفاجئ”.

الأهل الكرام: الصور والفيديوهات المرفقة تظهر خطورة واقع الحال في مجرى نهر الغدير !علماً بأن تعزيله قد حدث اكثر من مرة ! وغداً سيصار الى تعزيز العمل في هذه الورشة مجدداً.

إن استمرار رمي النفايات فيه،يشكل خطراً مؤكداً على السلامة العامة والأرواح والمنازل فيما لو حدث فيضان مفاجئ pic.twitter.com/rLxcG0xRAd — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 27, 2023

ويتسبب تلوث نهر الغدير في العديد من المشاكل البيئية والصحية، حيث يتسبب في انتشار الأمراض المعدية، وتلويث مياه البحر، والإضرار بالحياة البحرية.

وتشهد مناطق مختلفة من لبنان تساقط أمطار غزيرة في فصل الشتاء، مما يؤدي إلى فيضان نهر الغدير بالنفايات، وانتشارها في المناطق المجاورة.

وفي عام 2022، تسبب فيضان نهر الغدير بالنفايات في أضرار كبيرة في مناطق مختلفة من لبنان، حيث تسبب في غرق منازل ومزارع، وانتشار الأمراض المعدية.

وطالبت العديد من الجهات، بما في ذلك وزارة البيئة اللبنانية، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة تلوث نهر الغدير، ومنع فيضانه بالنفايات في الشتاء.