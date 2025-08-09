السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!

منذ 35 ثانية
السراي الحكومي

السراي الحكومي

علم موقع mtv أنّ وزير التنمية الإداريّة فادي مكي طلب من رئيس الجمهوريّة الحصول على تعزيزاتٍ أمنيّة لحمايته، بعد التهجّم عليه من قبل جمهور حزب الله نتيجة عدم التزامه بموقف “الثنائي الشيعي” الرافض لتسليم سلاح حزب الله.

وقبل أيام نفى الوزير فادي مكي بشكل قاطع الشائعات المتداولة بشأن تقديمه استقالته ووضعها بتصرف رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد مكي في اتصال مع “النهار” أن هذا الأمر لم يحدث إطلاقاً، مشدداً على أن أي موقف يتخذه يعلن عنه بنفسه مباشرة دون وسطاء أو تأويلات.

ويوم أمس الخميس 7\8\2025، أوضح وزير التنمية الإدارية فادي مكي موقفه بعد مغادرته جلسة مجلس الوزراء قائلاً: “شعرت بأنني لا يمكن أن أحمل عبء القرار الشيعي في الحكومة وحيداً وبقيت في الجلسة لأفسّر موقفي هذا لباقي الوزراء والرئيسان عون وسلام تفهّماني”.

وقال مكي في حديث لـmtv: سأعود وأحضر جلسة مقبلة للحكومة ولن أقاطع الجلسات حتى ولو قاطعها وزراء “حزب الله – أمل” ولن أكون أبداً وسيلة للمقاطعة والعرقلة لكنني خرجت لأعطي فرصة لزملائي بإعادة النظر.

من زاوية آخرى وبعد تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا تزعم حصول مشادة بين وزيرة البيئة تمارا الزين ورئيس الحكومة نواف سلام، أكد المكتب الإعلامي للوزيرة الزين أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة، ولم يحصل أي تلاسن أو خلاف من هذا النوع لا في الشكل ولا في المضمون.

وإزاء هذا النوع من الأخبار الملفقة، دعت الزين وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى توخي أعلى درجات الدقة والمهنية والالتزام بأخلاقيات النشر، خاصةً في ظل دقة المرحلة التي يمر بها لبنان.

