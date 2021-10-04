وزّعا وروّجا المخدرات بمناطق عدة في جبل لبنان

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام شخص بنقل كمية من المخدرات من منطقة البقاع بغية توزيعها على المروّجين في مناطق المتن وكسروان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الموزع المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت من تحديد هويته بالإضافة إلى هوية أحد المروجين الذي يستحصل منه على المخدرات وهما:

ح. ز. (من مواليد عام 1973، لبناني) الموزع

ج. ق. (من مواليد عام ۱۹۸4، لبناني) المروج (بحقه خلاصة حكم بجرم مخدرات)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المذكورين وتوقيفهما.

بتاريخ 27/09/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة الجديدة على متن سيارة نوع “نيسان ساني” -تم ضبطها-، والثاني في محلة الزلقا.

بتفتيشهما والسيارة ضبط بحوزة الموزع ما يلي:

– /4/مظاريف بداخلها مادة الهيرويين زنتها حوالي /33،3/غ قائم

– علبة بلاستيكية بداخلها /9/ مظاريف باز زنتها بالكامل حوالي /14،4/غ قائم

– /25/ حبة كبتاغون

– هاتف خليوي ومبلغ مالي.

وضبط بحوزة المروج حقيبة ظهر تحتوي على كمية من المخدرات على الشكل التالي:

-/221/ ظرفًا بداخله مادة الهيرويين زنتها حوالي /677،4/ غ قائم

– كيسين بداخلهما حقنتَيْن فيهما مادة الهيرويين، وهاتف خليوي.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بتوزيع المخدرات على المروّجين في مناطق المتن وكسروان، واعترف الثاني بترويج المخدرات لعدد من الزبائن وأنه ينشط في محلة الزلقا.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأوقفا وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.