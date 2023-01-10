"وساطة فاشلة" بين وزير الدفاع وقائد الجيش

حاول نائب في تكتل لبنان القوي القيام بوساطة لتقريب وجهات النظر بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، بعد الإشكال الذي حصل على خلفيّة تكليف كل منهما ضابطاً لتسيير أعمال المفتشيّة العامّة في الجيش، بعد إحالة المفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق إلى التقاعد الشهر الماضي، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل، وفق ما علمت وكالة “أخبار اليوم”.

في التفاصيل، اجرى النائب المذكور عددًا من الاتصالات مع كل من سليم وعون، اللذين أبديا كل تجاوب، من أجل عقد لقاء الاثنين، إلا أنه صباح الاثنين تلقى النائب المذكور رسالة من سليم يبلغه فيها أنه لن يتوجه إلى الوزارة.