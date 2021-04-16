“وسام بيت لحم” من الرئيس الفلسطيني لكتانة

نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قلد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور ورئيس “جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني” يونس الخطيب امين عام الصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة نجمة بيت لحم من وسام بيت لحم، في حضور مدير “جميعة الهلال” فرع لبنان سامر شحادة.

وجاء تكريم كتانة، تقديراً لدوره الانساني الرفيع وقيادته الحكيمة والمسؤولة للصليب الاحمر اللبناني ولطواقمه الشجاعة في اصعب الظروف، وتثميناً للصفات الطيبة التي يتحلى بها ولحسه القومي العالي وتفانيه في تقديم الخدمات للجميع بما فيها ابناء الشعب الفلسطيني.

كتانة: وقال كتانة في تصريح بعد التكريم “اشكر الرئيس محمود عباس على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة، واشكر السفير اشرف دبور الذي نتابع واياه كل المهام المتعلقة بالشعب الفلسطيني.”

واضاف “الشكر موصول لـ “الهلال الاحمر الفلسطيني” بشخص يونس الخطيب حيث نتابع عملنا ومهمامنا ونكمل بعضنا البعض لنساعد كل محتاج.”

وتابع “الشعب الفلسطيني بحاجة الى دعم كامل وسنكون الى جانبه بالتعاون والتنسيق مع السفير دبور و”الهلال الاحمر الفلسطيني” لنكمل رسالتنا ونتعاون جميعاً لنتخطى هذه المحنة الكبيرة من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية.”

وختم “الصليب الاحمر اللبناني” موجود ومنتشر على كافة الاراضي ليدعم كل محتاج”.