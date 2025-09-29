الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وسام من رئيس الجمهورية لقائد الجيش

منذ ساعتين
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل

A A A
طباعة المقال

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على الأوضاع الأمنية في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها.

ومن زاوية آخرى، أكد الرئيس جوزاف عون أمام وفد الجامعة العربية المفتوحة أن السلم الأهلي يبقى “أسمى من أي اعتبارات”، مشدداً على أن الجيش والقوى الأمنية مسؤولان عن حمايته ويقومان بواجباتهما كاملة في هذا المجال.

واعتبر أن استقرار لبنان وأمانه ما كان ليتحقق لولا سهر الجيش والأجهزة الأمنية على حماية المواطنين والمجتمع بكل مكوّناته.

وحذّر عون من توجيه الانتقادات أو الاستهداف إلى المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكداً أنهما “خط أحمر”، لافتاً إلى أنهما يعملان بتنسيق وتعاون كاملين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وتنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليهما بكل التزام ومسؤولية.

    المزيد من أخبار لبنان

    مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
    مياه الجنوب: محطة صف الهوا - بنت جبيل تعود للعمل
    النائب أديب عبد المسيح
    أديب عبد المسيح: الانتخابات النيابية مؤجلة إلى إشعار آخر
    شارع الجميزة - مار مخايل
    جريمة في مطعم بالجميّزة.. والفاعل اشترك مع إبن خالته!

    الأكثر قراءة

    رئيس الحكومة نواف سلام
    أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام
    صور من موقع اغتيال حسن نصرالله
    بالفيديو.. الاستخبارات الاسرائيلية تكشف عن تفاصيل اغتيال نصرالله للمرة الاولى
    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة