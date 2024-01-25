وسط أحداث البحر الأحمر.. تحذيرات لتجّار لبنان من التمادي في رفع الأسعار!

أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى “أنّنا نشهد حربًا اقتصادية عالمية نتيجة الحرب في المنطقة”، مضيفًا أننا “لسنا من دعاة رفع الأسعار، ولكن علينا التنبيه من تداعيات ما يحصل”.

وتابع بحصلي في حديث لـ”صوت لبنان”، محذّرًا التجار من “التمادي في رفع الأسعار واستغلال الوضع”.

من جهته، لفت رئيس غرفة الملاحة الدولية في بيروت سمير مقوّم إلى أنّ “المرور بقناة السويس بات مكلفًا بسبب أحداث البحر الأحمر و90 في المئة من شركات الملاحة اختارت طريق الرجاء الصالح، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار على البضاعة المستوردة من الشرق الأقصى”.

بدوره، أكّد الخبير الاقتصادي باسم البواب أنّ “شركات الملاحة لن تتضرّر لأنها ستحمّل التجار الكلفة المضافة نتيجة الأحداث في المنطقة”، لافتًا إلى أنّ “التهريب مشكلة أساسية في لبنان والاقتصاد غير الشرعي لا يمكن مراقبته”.

بينما أوضح نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، أنّ “مواد أولوية كثيرة تراجع سعرها في العام 2024″، مشدّدًا على أنّ “الضمير غائب عند قسم لا بأس به من التجار والصناعيين”.