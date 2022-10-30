الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
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وسط إجراءات أمنية.. بدء تجمّع أنصار التيّار أمام قصر بعبدا

منذ ساعة واحدة
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يتحضّر رئيس الجمهورية “ميشال عون” لمغادرة قصر بعبدا، فيما تعيش البلاد الساعات الأخيرة من عهد ينطوي على مآسٍ وأزمات عصفت بالبلاد.

وأصبحت التحضيرات الأخيرة لمغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدا على أهبّة الاستعداد.

وفي تمام الساعة 11:30 سيخرج الرئيس عون من مكتبه، يودّع كبار الموظفين، ثم تؤدي كتيبة من الحرس الجمهوري التحية للرئيس، وتعزف موسيقى الجيش والنشيد الوطني وموسيقى عرض حرس الشرف.

بعد ذلك، يتوجه الى منصة خاصّة أمام المواطنين الذين يشاركون في وداعه ويلقي كلمة في المناسبة، ثمّ يغادر الرئيس في السيارة الرئاسية قصر بعبدا وسط جموع المودعين متوجهًا نحو الرابية.

في موازاة ذلك، تشهد بعض المناطق إجراءات أمنيّة للجيش اللبناني، مواكبةً للتحرّكات المرافقة لخروج عون من بعبدا.

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