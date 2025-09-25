وسط ترقب كبير.. هل سيقوم حزب الله بإضاءة صخرة الروشة بصورة نصر الله وصفي الدين؟

علمت mtv أن حزب الله يتحضّر اليوم في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب، السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين لتركيب projectors لإضاءة صخرة الروشة بصورتي نصر الله وصفي الدين ، متحدياً قرار الحكومة.

ومنذ لحظة الإعلان عن الفعالية في الروشة ، ارتفعت أصوات معارضة، ولا سيما من نواب بيروت الذين اعترضوا على تنظيمها في العاصمة.

رئيس الحكومة نواف سلام تدخّل بدوره، فأصدر تعميماً إلى الإدارات الرسمية والبلديات والأجهزة المعنية، شدّد فيه على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تنظّم استعمال الأملاك العامة والمعالم ذات الرمزية الوطنية.

كما قال محافظ بيروت مروان عبود أنّه تم منح الإذن بإقامة التجمّع في منطقة الروشة، لكن من دون السماح بإضاءة صخرة الروشة، على أن تقتصر المناسبة على “وقفة رمزية فقط”.

مع ذلك، أكّدت الجهة المنظِّمة في حزب الله – عبر قناة المنار – أنّ الفعالية ستتضمّن إضاءة صخرة الروشة بصورتي نصر الله وصفي الدين مساء اليوم الخميس 25 أيلول 2025، عند السادسة مساءً، في خطوة يُرتقب أن تزيد منسوب التوتر والانقسام بين مؤيد ومعارض.

وتتولى قوى الأمن الداخلي تنظيم السير تحضيراً للتجمّع. وقد بدأ مناصرون للحزب بالتوافد، رافعين الأعلام والرايات واليافطات، وسط تجهيزات لوجستية مكثفة يقابلها حذر شعبي وأمني بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.

وقد دعا النائب حسين الحاج حسن، في تسجيل مصوَّر من استديوهات قناة المنار، اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة قائلاً: “كونوا مع المقاومة، احضروا رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، فالعبرة أن يشهد العالم ولاءنا وحبّنا للسيدين وللمقاومة”.