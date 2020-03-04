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وسط صدمة الكورونا ومستحقات اليوروبوندز.. الدولار يحلق لأرقام جديدة اليوم

سجل سعر صرف الدولار في سوق الصرافة اليوم الأبعاء 4 آذار رقماً قياساً منذ بداية الأزمة وقد بلغ سعر الشراء نحو 2600 ليرة للدولار، في حين قفز سعر المبيع إلى 2640 ليرة.

علماً أن هذه الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع مع اقتراب موعد استحقاق اليوروبوندز، نتيجة ارتفاع منسوب القلق بين المواطنين.

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وكان الدولار قد سجل أمس الثلاثاء قفزة في سعر الصرف، فبلغ سعر الشراء نحو 2500 ليرة للدولار، في حين قفز سعر المبيع إلى 2540 ليرة.

وعزا نقيب الصرافين محمود مراد سبب ارتفاع سعر صرف الدولار لمستوى قياسي اليوم الثلاثاء 3 آذار، إلى الإقبال الكثيف على الشراء من قبل المواطنين مع تراجع حركة المبيع، “في ظل حالة القلق والهلع التي تسود بين الناس خوفاً، من ارتفاع سعر الدولار أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة، مع قرب استحقاق اليوروبوندز”.

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