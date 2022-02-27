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“وسيم” غادر منزل ذويه ولم يعد

27 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 11:52 صباحًا
"وسيم" الشاب المفقود

"وسيم" الشاب المفقود

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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود وسيم بهيج يحيى (مواليد عام 1997، لبناني الجنسيّة) الذّي غادر بتاريخ 22-2-2022 منزل ذويه الكائن في بلدة عين دارة – الشوف ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه يعاني من أمراض عصبيّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمخفر المديرج في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 530264-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

وكان موقع mtv قد نشر خبراً منذ يومين عن اختفاء وسيم بهيج يحيى بعد مغادرته المنزل.

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