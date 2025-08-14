الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
وصول أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية إلى بيروت

منذ 6 دقائق
مطار بيروت- ارشيف

تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت أولى رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، إيذاناً باستئناف الرحلات الجوية بين لبنان والجزائر، بمعدل رحلتين اسبوعياً، وذلك تنفيذاً للوعد الذي قطعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى الجزائر.

وكان في استقبال الرحلة وزير الإعلام المحامي بول مرقص الزي شارك في الوفد الرسمي خلال زيارة الجزائر، اضافة الى رئيس لجنة الصداقة اللبنانية – الجزائرية النائب قاسم هاشم، وسفير الجزائر لدى لبنان كمال أبو شامة.

يُذكر أن آخر رحلة افتتاحية بين العاصمتين كانت قد سُيّرت في 21 حزيران 2023، بعد انقطاع دام منذ العام 2019 بسبب جائحة كورونا. ويعود التعاون الجوي بين البلدين إلى العام 1970، تاريخ توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، ما يعكس تاريخاً طويلاً من العلاقات الإنسانية والتاريخية المتينة بين لبنان والجزائر.

