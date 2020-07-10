وصول أول طائرة من طراز A321 neo الى مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان
مطار رفيق الحريري الدولي

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وصلت أول طائرة من طراز A321 neo الى مطار رفيق الحريري الدولي بحضور وزير الاشغال العامة ميشال نجار ومدير مطار بيروت فادي الحسن.

وقام رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت بجولة داخل الطائرة الجديدة برفقة الوزير نجار الذي اكد أن وصولها هو بصيص امل ونقطة فارقة رغم كلّ الاوضاع الصعبة التي يعاني منها لبنان، لافتا الى ان الطائرة تحمل رمزاً للبنان وهو انّ الوطن لن يموت.

وهذه الطائرة هي واحدة من 9 طائرات من الطراز نفسه ستصل تباعا الى لبنان خلال هذا العام.

وتجدر الاشارة الى أن عقد الشراء تم بين شركة طيران الشرق الاوسط والشركة المصنعة منذ العام 2012.

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