وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر إلى مطار بيروت وعملية التلقيح تبدأ غدا

وصلت الطائرة التي تقل الدفعة الأولى من لقاحات فايزر الى مطار بيروت الدولي.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة حمد حسن من مطار بيروت أن “هناك ارتياح وسعادة داخليّة عامرة لأنّ التوقيت معبّر خصوصاً أنّ الجائحة بدأت منذ سنة واليوم تحقّق اللقاح الموعود.”

وأضاف حسن:” ما من تهريب ولا اعتبارات سياسية أو طائفية ونرفض اي كلام عن وجود محسوبيات في توزيع اللقاح الذي سيصل الى الاراضي اللبنانية كافة.”

وأشار حسن أنه:” رغم كل التحديات حققنا استراتيجية مكافحة الوباء عبر وصول اللقاحات الى لبنان بدعم كل الشركاء الامميين والدوليين لكن يجب ان لا ننسى الاجراءات الاخرى من الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم.”

ومن جهتها قالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد من المطار:” الآن بدأ دور الاعلام للاجابة على كافة الاسئلة المتعلقة بلقاح كورونا وأخذ اللقاح أضمن بكثير من الاصابة بكورونا.”

وأضافت عبدالصمد:” الطاقم الإعلامي هو الجندي المجهول وهناك أولوية لهذا القطاع وسيتمّ تحديد موعد في وقت لاحق للبدء بعملية التلقيح.”

وتبدأ عملية التلقيح غداً في مستشفيات الحريري والروم والجامعة الاميركية واللقاح سيعطى للطاقم الطبي والمسنين