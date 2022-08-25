وصول باخرة محمَّلة بـ 23 شاحنة مواد غذائية من تركيا الى مرفأ طرابلس

وصلت الى مرفأ طرابلس، الباخرة RIMAR المحملة بثلاث وعشرين شاحنة مواد غذائية، هبة من الحكومة التركية حيث سلمت الى وزارة الداخلية والبلديات، وكان في استقبالها السفير التركي في لبنان “علي باريش اولوسوي”، رئيس الهيئة العليا للاغاثة في تركيا “AFAD” يونس سازار، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، مدير عام وزارة النقل ورئيس مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر ،مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ومسؤولون امنيون من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك وشخصيات وفاعليات.

وألقى اللواء خير كلمة رحّب فيها بالحضور وقال:” أهلا وسهلا بكم، في مدينة الفيحاء، في مرفأ طرابلس، أحد أهم بوابات تنشيط الحركة الاقتصادية في لبنان. إن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إذ تكرمنا اليوم بهذه الهبة، فإنها تستحق التكريم والشكر والتنويه، وهذا إذا ما دل على شيء فإنه يدل على عمق الأخوة والصداقة، وعلى ما تحمله في قلبها من محبة وتقدير لبلدها الثاني لبنان، وعلى اليد البيضاء التي تبلسم الآلام، وترسل الآمال، وترسم البسمة على الشفاه”.

وتابع: ” لا يخفى أن هذه الهبة تأتي في شهر آب الذي يعيدنا الى ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس الحبيبة، وكذلك الذكرى الأليمة للانفجار الكبير الذي دمر مرفأ بيروت، ومزّق أشلاء المدينة، وفتح جروحاً غائرة للشعب اللبناني الذي ما زال يرزح تحت وطأة أزمة اجتماعية واقتصادية مستمرة، جعلنا بحاجة إلى دعم الدول الصديقة أكثر من أي وقت مضى”.

بدوره، شكر السفير التركي الحضور على استقباله وأبلغهم السلام من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية التركي، وقدّم التعازي للشعب اللبناني عامة وأهالي شهداء مرفأ بيروت.

وأشار إلى أن ” الدولة التركية تقاسمت معكم على مر التاريخ الجغرافيا نفسها والتاريخ نفسه”، معتبراً أن ” لبنان وتركيا هما أمة واحدة نتقاسم معكم وجعكم لاننا نعتبره وجعنا، لذلك نحن نتقاسم جميع الازمات والاوجاع معا”.