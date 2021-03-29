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وصول سفينة لبنانية محملة بـ 6 شاحنات اوكسجين الى مرفأ طرابلس

29 - مارس - 2021
السفينة RIMAR

السفينة RIMAR

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وصلت الى مرفأ طرابلس صباح اليوم، السفينة اللبنانية RIMAR المحملة بـ 6 شاحنات اوكسجين حمولة كل واحدة منها 22 طنا.

واكد مدير المرفأ احمد تامر ان “جميع الأجهزة الادارية، وأجهزة المرفأ والعناصر الامنية والجمركية تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لتفريغ الباخرة، وخروج الشاحنات من حرم المرفا لتصل الى المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة”.

كما اكد تامر ان “سفينة لبنانية اخرى تدعى MED BRIDGE ستصل الى حوض المرفأ مساء اليوم وهي محملة بـ 14 شاحنة من الاوكسجين، لافتا الى ان “حمولة السفينتين بلغت نحو 450 طنا من الاوكسجين”.

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