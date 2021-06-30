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وصول صهاريج مازوت مقدمة من قيادة الجيش لمنطقة باب التبانة

30 - يونيو - 2021
طرابلس- ارشيف

طرابلس- ارشيف

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واكبت دورية من الجيش اللبناني صهاريج مازوت مقدمة من قيادة الجيش لمنطقة باب التبانة في طرابلس، ليتم تفريغها في خزانات الوقود الخاصة بمولدات الاشتراك في المنطقة وذلك من بعد مرور عدة أيام على غرق مدينة طرابلس بالظلام اثر الانقطاع المستمر للكهرباء ونفاد مادة المازوت لدى اصحاب المولدات.

وأدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي فضلا عن شح المحروقات في محطات تعبئة الوقود إلى وقوع إشكالات أمام محطات في بيروت تخللها إطلاق نار لا سيما في منطقة عائشة بكار، إضافة إلى منطقة الجية الواقعة إلى الجنوب من بيروت.

وخرجت الأمور عن السيطرة بعدما توفي طفل يتنفس بواسطة ماكينة الأوكسجين، بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.

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