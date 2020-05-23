وصول طائرة من باريس على متنها 155 مواطناً

طيران الشرق الأوسط
طيران الشرق الأوسط

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وصلت مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري، طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الأوسط” قادمة من العاصمة الفرنسية – باريس، على متنها 155 مواطنا لبنانيا

وقد خضعوا جميعا للاجراءات والتدابير المتبعة من قبل الطاقم الطبي التابع لوزارة الصحة العامة، والأجهزة المعنية في المطار، ثم نقلوا إلى الفندق المخصص لهم في بيروت.

وكان لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، جولة مساء اليوم، في المطار، حيث تفقد الطاقم الطبي وسير العمل والتدابير المتخذة في المطار، التي تترافق مع عملية وصول المغتربين اللبنانين من الخارج.

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