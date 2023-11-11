وصول ميقاتي الى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في “القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية” التي تعقد اليوم في الرياض.

وكان في إستقبال رئيس الحكومة في مطار الملك خالد الدولي نائب امير منطقة الرياض الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة.

ويضم الوفد اللبناني الى القمة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة ، وسفير لبنان لدى مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي.