الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
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وصول ميقاتي الى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر حول التغير المناخي

منذ 33 ثانية
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مصر، للمشاركة في “مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ‎ COP27″‎، ‏الذي سيعقد على مدى يومين في شرم الشيخ، بدعوة مشتركة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامم المتحدة‎.‎
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ويضم الوفد اللبناني الى المؤتمر وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي‎.‎
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وستكون للرئيس ميقاتي مداخلة في جلسات عمل المؤتمر، كما سيعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والرؤساء ‏والمسؤولين‎. ‎
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وتحضر المؤتمر السنوي 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها‎.‎
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وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها رئيس الحكومة في المؤتمر، بعد المؤتمر السابق الذي انعقد في31 تشرين الاول من العام ‏الفائت في مدينة غلاسكو في اسكتلندا‎.‎

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