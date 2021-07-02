وصول 5000 جرعة من "سبوتنيك" إلى لبنان

استقبل رئيس جامعة البلمند الياس وراق السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، في الحرم الرئيسي للجامعة في الكورة، وأطلعه على مساهمة الجامعة في حملات التلقيح التي تجري لمساعدة المواطنين على مواجهة وباء كورونا.

واوضحت الجامعة في بيان، أن الزيارة “تأتي تزامنا مع وصول 5000 جرعة من لقاح سبوتنيك المقدمة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، بمسعى من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر”.

وكان في استقبال الطائرة التي نقلت اللقاحات، على أرض مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، كل من ممثل الكنيسة الروسية في لبنان الأرشمندريت فيليب فازيلتيف، وقنصل روسيا في لبنان رسلين ماماييف، ورئيس دير سيدة البلمند البطريركي الأرشمندريت رومانوس الحنات، يرافقهم نائب رئيس جامعة البلمند سليم كنعان، ومستشار الرئيس للشؤون الصحية يوسف باسيم.

ثم زار السفير الروسي مركز التلقيح في الجامعة، في حضور عمداء ومديري الجامعة.

وقال روداكوف في كلمة: “إن هذه الهبة أتت تتويجا للعلاقات المتبادلة بين الكنيسة الروسية والكنيسة الأنطاكية القائمة على أسس التعاون والاحترام المتبادل”. وأشاد بـ”دور جامعة البلمند في مكافحة وباء الكورونا والتزامها بدورها التربوي وبخدمة المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها بالرغم من الظروف الاقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يمر بها الوطن.

أما وراق فعبر عن سروره بزيارة السفير الروسي للجامعة، شاكرا الكنيسة الروسية على هذه الهبة، ومشددا على “التزام جامعة البلمند تلقيح العدد الأكبر من المواطنين، وفقا للمعايير الصحية العالمية كي تساهم في تحقيق المناعة المجتمعية”.