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وضاح الصادق: أمام القاضي جمال الحجار فرصة لدخول التاريخ

منذ 3 دقائق
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة “إكس”: “أمام القاضي جمال الحجار فرصة لدخول التاريخ، في حال أعاد الاعتبار إلى القانون في قصور العدل، بعد تغييبه لسنوات وتحويله إلى وسيلة للخدمات السياسية ولتعطيل العدالة”.

وتابع الصادق قائلا: “كما انتقل مصرف لبنان من ارتكابات ومخالفات رياض سلامة إلى بداية للثبات والاستقرار في عهد وسيم المنصوري الذي قرر تطبيق القوانين، أمام المدعي العام التمييزي الجديد فرصة للخروج من عباءة المافيا السياسية، واستعادة العدالة والمحاسبة إلى القضاء، إذا امتلك القدرة والإرادة والشجاعة والوطنية سيفعلها، وعندها سيجدنا جميعاً خلفه”.

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