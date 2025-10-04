وضاح الصادق: أيّام قليلة تفصلنا عن حرب عبثيّة دمّرت وأنهت محورًا برمّته

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة “أكس”: “بجملة واحدة على منصة “أكس”، أعلن الرئيس الأميركي انتهاء الحرب في غزة، وقد ينام اليوم أهل غزة وأطفالها بأمان، جياعًا على أنقاض مدينتهم المدمّرة، وعلى ذكرى مئات الآلاف من الشهداء، وعلى وقعِ بيان حماس المليء بكل أنواع الشكر لأميركا ورئيسها والدول العربية، الذي أعلنت فيه قبولها تسليم جميع الرهائن أحياءً وجثامين. هي أيّام قليلة تفصلنا عن حرب عبثيّة دمّرت كل غزة وأجزاء من لبنان، وأنهت محورًا برمّته، وأودت بجزء من المنطقة، بالتكافل والتضامن مع الإجرام الإسرائيلي، لتعيش مآسي الحروب والقتل لسنوات طويلة من دون أي أفق، سوى أوهام السيطرة والنفوذ عليها”.

