وضاح الصادق: الحزب في مأزقٍ قيادي وسياسي وعليه إعادة حساباته

كتب النائب وضاح الصادق على منصة “إكس”: “عندما تنتقل السردية من إزالة دولة إسرائيل إلى وضع صورة على صخرة الروشة، فيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها واغتيالاتها اليومية، يكون الحزب في مأزقٍ قيادي وسياسي وعليه إعادة حساباته. الطريق الوحيدة إلى الأمام هو الاقتناع والتسليم بمنطق الدولة، والعودة إلى لبنان لبنائه من جديد مع سائر اللبنانيين”.

الطريق الوحيد إلى الأمام هو الاقتناع والتسليم بمنطق الدولة، والعودة إلى لبنان لبنائه من جديد مع سائر… — Waddah Sadek – وضاح الصادق (@WaddahSadek) September 25, 2025