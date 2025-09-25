الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
وضاح الصادق: الحزب في مأزقٍ قيادي وسياسي وعليه إعادة حساباته

منذ 42 دقيقة
النائب وضاح الصادق

النائب وضاح الصادق

كتب النائب وضاح الصادق على منصة “إكس”: “عندما تنتقل السردية من إزالة دولة إسرائيل إلى وضع صورة على صخرة الروشة، فيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها واغتيالاتها اليومية، يكون الحزب في مأزقٍ قيادي وسياسي وعليه إعادة حساباته. الطريق الوحيدة إلى الأمام هو الاقتناع والتسليم بمنطق الدولة، والعودة إلى لبنان لبنائه من جديد مع سائر اللبنانيين”.

