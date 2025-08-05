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وضاح الصادق: القرار صعب.. لكن غيابه أخطر

منذ 5 دقائق
النائب وضاح الصادق

النائب وضاح الصادق

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كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة “أكس” تعليقاً على قرار الحكومة الأخير، قائلاً: “ندرك صعوبة القرار المتخذ اليوم، ولكن ما هو أسوأ من القرار نفسه، هو غياب القرار”.

وأكد الصادق أن الخيارات المطروحة أمام لبنان باتت واضحة وحاسمة، متسائلاً: “هل نريد دولة أم لا دولة؟ أمن واستقرار أم حروب مستمرة؟ إعادة إعمار أم الإبقاء على مشهد الدمار؟ جيش واحد أم ميليشيات؟ وطن نهائي أم مزيد من الهجرة والاغتراب؟”

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