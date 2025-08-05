وضاح الصادق: القرار صعب.. لكن غيابه أخطر

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة “أكس” تعليقاً على قرار الحكومة الأخير، قائلاً: “ندرك صعوبة القرار المتخذ اليوم، ولكن ما هو أسوأ من القرار نفسه، هو غياب القرار”.

وأكد الصادق أن الخيارات المطروحة أمام لبنان باتت واضحة وحاسمة، متسائلاً: “هل نريد دولة أم لا دولة؟ أمن واستقرار أم حروب مستمرة؟ إعادة إعمار أم الإبقاء على مشهد الدمار؟ جيش واحد أم ميليشيات؟ وطن نهائي أم مزيد من الهجرة والاغتراب؟”

ندرك صعوبة قرار الحكومة اليوم، ولكن الأسوأ والأصعب من هذا القرار هو اللاقرار.

الخيارات واضحة وحاسمة:

دولة أم لا دولة،

أمن واستقرار أم حروب مستمرة،

إعادة إعمار أم الإبقاء على مشهد الدمار،

جيش واحد أم ميليشيات،

وطن نهائي أم هجرة واغتراب

واللائحة تطول.#لبنان #الحكومة — Waddah Sadek – وضاح الصادق (@WaddahSadek) August 5, 2025