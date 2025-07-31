وضاح الصادق: المعادلة بسيطة.. لا أكثر ولا أقل

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصّة “أكس”:

“قدّم رئيس الجمهورية اليوم خريطة الطريق لإنقاذ لبنان، مستعيدًا خطاب القسم بوضوحه وحزمه، واختار العبور نحو مستقبلٍ أفضل، بدولةٍ مستقلةٍ عصرية، وجيشٍ واحدٍ يحمينا جميعًا. انتهت فترة السماح داخليًا ودوليًا، ودقّت ساعة القرار وتحمل المسؤولية. المعادلة بسيطة: تسليم السلاح لبناء الدولة، لا أكثر ولا أقل”.

قدّم رئيس الجمهورية اليوم خريطة الطريق لإنقاذ لبنان، مستعيدًا خطاب القسم بوضوحه وحزمه، واختار العبور نحو مستقبلٍ أفضل، بدولةٍ مستقلةٍ عصرية، وجيشٍ واحدٍ يحمينا جميعًا.

انتهت فترة السماح داخليًا ودوليًا، ودقّت ساعة القرار وتحمل المسؤولية.

المعادلة بسيطة: تسليم السلاح لبناء الدولة،… — Waddah Sadek – وضاح الصادق (@WaddahSadek) July 31, 2025