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وضاح الصادق: المعادلة بسيطة.. لا أكثر ولا أقل

منذ ساعتين
النائب وضاح الصادق

النائب وضاح الصادق

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كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصّة “أكس”:

“قدّم رئيس الجمهورية اليوم خريطة الطريق لإنقاذ لبنان، مستعيدًا خطاب القسم بوضوحه وحزمه، واختار العبور نحو مستقبلٍ أفضل، بدولةٍ مستقلةٍ عصرية، وجيشٍ واحدٍ يحمينا جميعًا. انتهت فترة السماح داخليًا ودوليًا، ودقّت ساعة القرار وتحمل المسؤولية. المعادلة بسيطة: تسليم السلاح لبناء الدولة، لا أكثر ولا أقل”.

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