وضاح الصادق: حزب الله هو ايران في لبنان

أعتبر النائب وضاح الصادق ان المعركة الرئاسية لم تبدأ بعد طالما لم يطرح اسم مرشح ثانٍ.

وأضاف في حديث لصوت لبنان: الوزير السابق سليمان فرنجية سبق ووعد مرتين بالرئاسة ولم يتمكن من الوصول اليها تنفيذا لقرار اتفاق مار مخايل، واليوم الوزير فرنجية هو المرشح الرئيسي مقابل مرشحنا ميشال معوض ولكن اسمه لم يتم طرحه بشكل واضح بسبب عدم الاتفاق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

واعرب صادق عن تخوفه من “ان باسيل سيكون لديه طلبات كثيرة وسيرغب بالحصول عليها كونه لم يستيقظ على واقعه اليوم وهو انه مجرد رئيس كتلة وان العدد الاكبر من النواب المسيحيين هم في الصف الآخر”.

واضاف: “باسيل خسر العدد الاكبر من التمثيل كما خسر الورقة الاقوى اي ورقة التعطيل في قصر الجمهورية وهو اليوم لم يصحُ من الصدمة مؤخرا وهو يعطل كل شيء”.

وعن حزب الله الذي يعطل جلسات مجلس النواب، قال: حزب الله هو ايران في لبنان.