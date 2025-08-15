الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
وضاح الصادق: حياة اللبنانيين ليست بيد حزب!

منذ 5 دقائق
النائب وضاح الصادق

النائب وضاح الصادق

كتب النائب وضاح الصادق على منصة “أكس”: “السِّلم الأهلي ليس موضوع ابتزاز أو شدّ عصب مذهبي، وحياة اللبنانيين ليست بيد حزب أو فريق أو طائفة. من الآن فصاعدًا، حياتنا وأمننا ورفاهيتنا وازدهارنا بيد الدولة اللبنانية. والسِّلم الأهلي إرادة وطنية لحماية الشعب والجيش والدولة”.

