وضاح الصادق: على الحكومة إيجاد حل سريع لآلات القتل في الطرقات

كتب النائب وضاح الصادق عبر اكس معلّقا على منشور لليازا:

“منذ أيام، تجاوزتني شاحنة كبيرة على طريق البترون بسرعة جنونية، مهددة كل من هو أمامها. وفي اليوم نفسه، مرّت من جانبي سيارتان تتسابقان بطريقة مخيفة بين السيارات على طريق الزلقا. هذا دون ذكر الدراجات النارية التي حوّلت الطرقات إلى رعب دائم داخل المدن أو على الطرقات العامة، وتتصرف وكأنها متحررة من كل القوانين. ”

أضاف:”على الحكومة أن تشكّل لجنة طوارئ لإيجاد حل سريع لآلات القتل في الطرقات، دون حسيب أو رقيب، وفورًا حمايةً لأرواح من يُقتلون يوميًا على طرقات لبنان.”

