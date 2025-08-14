الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وضاح الصادق: على الحكومة إيجاد حل سريع لآلات القتل في الطرقات

منذ 41 دقيقة
النائب وضاح الصادق

النائب وضاح الصادق

A A A
طباعة المقال

كتب النائب وضاح الصادق عبر اكس معلّقا على منشور لليازا:

“منذ أيام، تجاوزتني شاحنة كبيرة على طريق البترون بسرعة جنونية، مهددة كل من هو أمامها. وفي اليوم نفسه، مرّت من جانبي سيارتان تتسابقان بطريقة مخيفة بين السيارات على طريق الزلقا. هذا دون ذكر الدراجات النارية التي حوّلت الطرقات إلى رعب دائم داخل المدن أو على الطرقات العامة، وتتصرف وكأنها متحررة من كل القوانين. ”

أضاف:”على الحكومة أن تشكّل لجنة طوارئ لإيجاد حل سريع لآلات القتل في الطرقات، دون حسيب أو رقيب، وفورًا حمايةً لأرواح من يُقتلون يوميًا على طرقات لبنان.”

    المزيد من أخبار لبنان

    قطاع السيارات - تعبيرية
    نقابة مستوردي السيارات المستعملة: نأسف لتأخير إنجاز معاملات البضائع في مرفأ بيروت
    فرق الدفاع المدني – مركز المصنع أثناء عملية الانقاذ
    3 عمال قضوا اختناقاً داخل ريغار في المرج.. والبلدية توضح!
    رئيس مجلس الوزراء نواف سلام
    مجلس الوزراء يوافق على خطة بيئية لمعالجة النفايات

    الأكثر قراءة

    سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
    طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
    ارتفاع درجات الحرارة
    هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
    السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
    استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟