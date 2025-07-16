الأربعاء 21 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وضاح الصادق: قراران سيحددان مستقبل لبنان لسنوات طويلة مقبلة

منذ 15 ساعة
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2025 8:39 صباحًا
النائب وضاح الصادق

النائب وضاح الصادق

A A A
طباعة المقال

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصّة “أكس”: “أكدت جلسة مناقشة الحكومة أن غالبية ممثلي الشعب اللبناني المنتخبين يطالبون بحصر السلاح بيد الشرعية. بات على الحزب أن يقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في الإمساك بقرار الدولة وربطه بمواقفه الانتحارية، وبات على العهد والحكومة أن يحسما قرارهما: هل سيطبّقان خطاب القسم والبيان الوزاري، أم سيستمران في مسار التسويات؟ قراران سيحددان مستقبل لبنان لسنوات طويلة مقبلة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام: أناشد جميع اللبنانيين الابتعاد عن الفتنة
    النائب أشرف ريفي
    ريفي: أي صراع داخلي بين مكوّنات سوريا والمنطقة لا يخدم سوى المشروع الإسرائيلي
    وليد جنبلاط
    وليد جنبلاط: تدمير مبنى وزارة الدفاع السورية لا علاقة له بحماية الدروز

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!
    النائب أحمد الخير
    بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون