الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وضاح الصادق: لإلغاء المعاهدة مع سوريا تشريعياً والاتفاقات المنبثقة عنها المجحفة بحقِّ لبنان

منذ ساعة واحدة
النائب وضاح الصادق

النائب وضاح الصادق

A A A
طباعة المقال

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة “أكس”: “حسنًا فعلت القيادة السورية الحالية بإعادة تصويب مسارِ العلاقة بين لبنان وسوريا، من خلال إلغاء الاتفاقِ القائم بين البلدين، وحصرِ التعاطي عبر القنواتِ الديبلوماسية الرسمية. وبهذا، صحّحت خطأ ارتُكب على مدى الحكومات السابقة، سواء خلال فترة الوجود السوريِ القسري في لبنان أو بعدها، حين كان النفوذ السوري السلطوي يُمارس بشكلٍ مباشر على الحكومات اللبنانية. وعلينا نحن، بالمقابل، أن نُلغي المعاهدة تشريعيًّا في مجلسِ النواب، والاتفاقات المنبثقة عنها المجحفة بحقِّ لبنان، تكريسًا لسيادة الدولة واستقلال قرارِها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني
    رجي: نرحب بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري ونتطلع إلى الغائه
    غياث يزبك
    غياث يزبك: لإلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري ومحو أثره
    بلدة كفر حزير
    لجنة كفر حزير البيئية تحذر من عودة جحيم السرطان!

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح
    الياس بو صعب
    بو صعب: حصرية السلاح بيد الدولة أولوية… وباسيل مدعو إلى مراجعة خياراته