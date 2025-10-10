وضاح الصادق: لإلغاء المعاهدة مع سوريا تشريعياً والاتفاقات المنبثقة عنها المجحفة بحقِّ لبنان

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة “أكس”: “حسنًا فعلت القيادة السورية الحالية بإعادة تصويب مسارِ العلاقة بين لبنان وسوريا، من خلال إلغاء الاتفاقِ القائم بين البلدين، وحصرِ التعاطي عبر القنواتِ الديبلوماسية الرسمية. وبهذا، صحّحت خطأ ارتُكب على مدى الحكومات السابقة، سواء خلال فترة الوجود السوريِ القسري في لبنان أو بعدها، حين كان النفوذ السوري السلطوي يُمارس بشكلٍ مباشر على الحكومات اللبنانية. وعلينا نحن، بالمقابل، أن نُلغي المعاهدة تشريعيًّا في مجلسِ النواب، والاتفاقات المنبثقة عنها المجحفة بحقِّ لبنان، تكريسًا لسيادة الدولة واستقلال قرارِها”.

