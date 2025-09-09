الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
وضاح الصادق: لتوحيد الموقف العربي تجاه التعاطي مع إسرائيل

منذ 4 دقائق
النائب وضاح الصادق

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصّة “أكس”: “استباحة سيادة الدول خرقٌ لكل الأعراف والقوانين الدولية. شريعة الغاب التي تمارسها إسرائيل من دون حسيب أو رقيب لا يمكن أن تبقى مقبولةً من المجتمع الدولي، وعليه وجوب التحرك للجمها فورًا. الاعتداء المدان على دولة قطر الشقيقة اليوم يحتم توحيد الموقف العربي تجاه التعاطي مع إسرائيل، خصوصًا لجهة التمسك بالدولة الفلسطينية كمدخلٍ إلزامي لحل القضية”.

