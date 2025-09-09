وضاح الصادق: لتوحيد الموقف العربي تجاه التعاطي مع إسرائيل

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصّة “أكس”: “استباحة سيادة الدول خرقٌ لكل الأعراف والقوانين الدولية. شريعة الغاب التي تمارسها إسرائيل من دون حسيب أو رقيب لا يمكن أن تبقى مقبولةً من المجتمع الدولي، وعليه وجوب التحرك للجمها فورًا. الاعتداء المدان على دولة قطر الشقيقة اليوم يحتم توحيد الموقف العربي تجاه التعاطي مع إسرائيل، خصوصًا لجهة التمسك بالدولة الفلسطينية كمدخلٍ إلزامي لحل القضية”.

الاعتداء المدان على دولة قطر الشقيقة اليوم يحتم توحيد الموقف العربي تجاه التعاطي مع إسرائيل،… — Waddah Sadek – وضاح الصادق (@WaddahSadek) September 9, 2025