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وضاح الصادق لمنتقدي الحكومة: "لا استحوا ولا ماتوا"

منذ 10 ساعات
النائب وضاح الصادق

النائب وضاح الصادق

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كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة “أكس”: يحقّ لكلّ نائبٍ كافح بكلّ الوسائل في مواجهة المنظومة السابقة والإطاحة بها، والإتيان بالعهد الجديد (حقيقةً لا على موجة رفضوها صباحًا وركبوها بعد الظهر)، أن ينتقد ويسأل، ولكن كيف لنوّاب شاركوا في بناء المنظومة السابقة، والتفريط بسيادة الدولة، وغطّوا واشتركوا في سرقاتها وفسادها وتهجيرها للبنانيين، أو أقله هلّلوا لها واستفادوا منها، كما حصل مع الحكومة السابقة، أن يقفوا على المنبر وينتقدوا؟ هؤلاء لا “استحوا ولا ماتوا”، بل قتلوا شعبًا، وبعدهم عم يمنعوا عودته للحياة”.

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