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وضاح الصادق: لم أغير مواقفي يوماً ولن أغيرها

منذ 38 دقيقة
وضاح صادق

وضاح صادق

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يقع الاستحقاق الرئاسي اليوم قي اولويات السلطة اللبنانية وسط شبه تعطيل من ناحية عدم اعلان بعض الاحزاب عن اسم المرشح المطلوب الى هذه اللحظة.

هذا وقد غرد النائب وضاح صادق عبر حسابه على “تويتر”: “لم أغير مواقفي يوماً ولن أغيرها، فأنا واضح بمبادئي دائماً. بعد تفجير بيروت، أطلقنا جبهة المعارضة اللبنانية، وميشال معوّض كان في صلبها. بعد انتخابي صرحت أكثر من مرّة أنّني سأعطي صوتي في الإنتخابات الرئاسيّة لواحد من حلفائي، ميشال معوّض، سامي الجميّل أو نعمة افرام، وأكّدت أن هذا موقفي الشخصي ولكنّي ملتزم قرار التكتّل، والتزمت.. ولكن عندما فقد التكتل الرؤية الواضحة رئاسيّاً، عدت إلى قراري وصوتت لميشال معوّض، وسأستمر”.

 

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