وضاح صادق: المجتمع الدولي لديه خوف من "انهيار لبنان" بشكل كامل

اعتبر النائب وضاح صادق أن “هدف نواب قوى التغيير واحد رغم اختلاف الآراء و “خط أحمر” و”تقدم” على تنسيق دائم مع عدد كبير من نواب التغيير”.

وأشار صادق في حديث لـmtv الى أن “المبادرة الرئاسية هي التي أخرجتني من تكتل نواب التغيير والمشكلة لدينا تكمُن في غياب التنسيق وكان باستطاعتنا انتخاب رئيس”، معتبراً أن “المحاصصة والمصالح موجودة في المجلس تعطل انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأعلن “أننا لن نُشارك في جلسة قد تؤدي الى انتخاب رئيس سيأخذ لبنان الى الهاوية ولا أحد يهمّه لبنان والملف اللّبناني آخر أولويات المجتمع الدولي”.

وكشف أن “المجتمع الدولي لن يختار رئيساً للبنان ولديه خوف من انهيار لبنان بشكل كامل ومجلس النواب مقسوم ويجب أن ننتخب رئيساً مُطابقاً للمواصفات وليس بتسوية”.

وأضاف صادق “الثلث المعطّل مُتحكم بكل البلد ومشاكل البلد سببها مجلس النواب وخلف وصليبا يسعيان لتطبيق الدستور وسيبقيان في المجلس لحين انتخاب رئيس وعلى الرئيس بري أن يدعو الى جلسات متتالية”.

وتابع “أؤيد عقد جلسات للحكومة لتسيير شؤون الناس وهذه الحكومة لا تريد اتخاذ القرارات وانهيار العملة سببه السلطة وأنا مع دولرة النظام”.