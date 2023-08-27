الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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وضاح صادق: مطلقو النار ابتهاجًا أو حزنًا "مجرمون" بكلّ ما للكلمة من معنى

منذ 6 دقائق
النائب وضاح صادق

النائب وضاح صادق

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كتب النائب وضّاح صادق على منصّة “أكس”:

“مطلقو النار ابتهاجا أو حزنًا مجرمون بكلّ ما للكلمة من معنى، وهم لا يكترثون لانهم يعيشون في بلد اللاقانون واللا دولة ولأنهم مدعومون من أحزاب تخرجهم من السجون في حال القي القبض عليهم في صدفة نادر”.

وأضاف: “حضرت منذ يومين الذكرى الثالثة لاستشهاد اللاعب محمد عطوي العزيز جدًا على قلبي برصاصة أتت من جنازة، واليوم تلقينا خبر وفاة الطفلة نايا حنا بعد معاناة ثلاثة أسابيع، بسبب احتفال موتور بنجاح أحد أولاده في الامتحانات. يطلقون النار وهم يعلمون أن الرصاصة قد تقتل ويجب معاملتهم كمجرمين”.

وختم: “هذا تحدٍّ من مئات التحديات التي تحفزنا يوميًا للقتال كل من أجل استعادة الدولة وتطبيق القوانين والقضاء على شريعة الغاب التي نعيش في ظلها”.

يشار إلى أن الطفلة نايا حنا فارقت الحياة أمس السبت بعد 23 يومًا على إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدت، خلال إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، بعد أن قضت أياماً صعبة في غيبوبة داخل أروقة المستشفى، ووُصفت حالتها بالصعبة.

نايا التي قضت نتيجة السلاح المتفلت كانت تلعب لحظة إصابتها بالرصاصة الطائشة مع رفيقاتها في مدرسة القلبين الأقدسين بالحدث.

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