وضاح صادق: هذا الوزير يتعاطى مع وزارته كأنها "ملك خاص"!

كتب النائب وضاح صادق عبر حسابه على منصة “إكس”:

“يواصل وزير الخارجية التعاطي مع وزارته وكأنها ملك خاص، تارةً يصدر قرارا بإعفاء الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية من مهامهم بالرغم من فعالية بعضهم في هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة في إدارة هذا الملف من خلال تأمين اتفاقات تجارية ساهمت في تحسين الواردات اللبنانية وإدخال منتجات جديدة، واليوم وبدون أيّ مبرّر واضح يقوم الوزير باستدعاء مندوبة لبنان بالانابة في الأمم المتحدة جان مراد إلى الإدارة المركزية فورًا، بطريقة أقلّ ما يقال فيها أنّها كيديّة وغير إنسانية، وخلافًا لكلّ الأعراف الديبلوماسية.

أضاف: “يصرّ بعض الوزراء على تجاهل الواقع التغييري في البلاد ويستمرون باعتماد النهج القديم نفسه ضاربين عرض الحائط بالقوانين. سنتابع هذا الامر داخل مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية لوضع الأمور في نصابها، علمًا أن بعض الوزراء يستفيدون من عدم إمكانية طرح الثقة بهم، كون الحكومة في حالة تصريف أعمال، لينفّذوا أجنداتهم الخاصة”.