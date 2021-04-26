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وضع خطّة أمنية لإقفال المؤسسات السياحية المخالفة

26 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2021 5:34 مساءً
وزارة السياحة

وزارة السياحة

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عقد وزير السياحة البروفسور رمزي المشرفية إجتماعاً في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للوزارة بالتكليف أمين ذبيان، ضمّ قائد وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد ماهر الحلبي ورئيس قسم الشرطة السياحية العقيد مارك صقر، بحث فيه المجتمعون في آخر المستجدات الصحية وتأثير القطاع السياحي على الوضع الصحي، ووضع خطة أمنية لملاحقة المؤسسات المخالفة وإقفالها.

وأكد المجتمعون تشدّد قسم الشرطة السياحية والضابطة السياحية في قمع المخالفات الحاصلة في بعض المؤسسات السياحية والمطعمية، خصوصاً لجهة إقامة حفلات وسهرات فنية في عدد منها، بالإضافة إلى مخالفة عدد من الملاهي والأندية الليلة لقرار التعبئة العامة وفتح أبوابها بطرق متخفية في بعض المناطق، ممّا سيعرّضها للإقفال بالشمع الأحمر.

وتطرّق المجتمعون إلى توقيت إقفال المطاعم، حيث ستقوم وزارة السياحة بمطالبة اللجنة المعنية بتمديد التوقيت إلى الساعة 12 منتصف الليل في الأماكن والباحات الخارجية Outdoor، مع زيادة تشدّد الوزارة والأجهزة الأمنية المختصة وأصحاب المؤسسات على التزامها بالتدابير الوقائية على الموظفين والزبائن للحد من انتشار فيروس كورونا.

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