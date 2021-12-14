الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وضع "كورونا" في لبنان يدعو الى القلق

14 - ديسمبر - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

A A A
طباعة المقال

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر”: “تجتمع لجنة الصحة النيابية اليوم، مع وزير الصحة الدكتور فراس ابيض، لدرس الوضع الوبائي، وجهوزية المستشفيات، بعد تزايد عدد الإصابات وارتفاع نسبة اشغال أسرة كورونا الى ثمانين بالمئة من الأسرة المتوفرة، وهذا يدعو الى القلق، وخاصة اذا ارتفعت بالأسابيع القادمه دخول المرضى الى أقسام العناية”.

يذكر أنه أعلن وزير الصحة العامة، فراس أبيض، عن شكّ بوجود إصابتين بمتحوّر أوميكرون من فيروس كورونا في لبنان، مؤكداً على أنّ “الشخصين المصابين الوافدين من أفريقيا، موجودان في الحجر منذ قدومهما إلى لبنان”.

وشدّد أبيض على أنّ التنسيق مستمرّ بين الوزارة ومختبر الجامعة اللبنانية، إضافة إلى مختبري الجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة الأميركية في بيروت، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة الفيروس متحوّراته.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب وضاح صادق
    وضاح صادق لصوت الناس: رئيس الجمهورية ابلغنا انه لن يبقى يوما بعد انتهاء ولايته في القصر
    النائب زياد حواط
    زياد حواط لصوت الناس: الاولوية لانتخاب رئيس.. وجعجع غير متمسك بالترشيح
    النائب أسامة سعد
    اسامة سعد لصوت الناس: لن نمنح الحكومة الثقة.. ونريد حكومة بصلاحيات تشريعية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟