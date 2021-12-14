وضع "كورونا" في لبنان يدعو الى القلق

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر”: “تجتمع لجنة الصحة النيابية اليوم، مع وزير الصحة الدكتور فراس ابيض، لدرس الوضع الوبائي، وجهوزية المستشفيات، بعد تزايد عدد الإصابات وارتفاع نسبة اشغال أسرة كورونا الى ثمانين بالمئة من الأسرة المتوفرة، وهذا يدعو الى القلق، وخاصة اذا ارتفعت بالأسابيع القادمه دخول المرضى الى أقسام العناية”.

يذكر أنه أعلن وزير الصحة العامة، فراس أبيض، عن شكّ بوجود إصابتين بمتحوّر أوميكرون من فيروس كورونا في لبنان، مؤكداً على أنّ “الشخصين المصابين الوافدين من أفريقيا، موجودان في الحجر منذ قدومهما إلى لبنان”.

وشدّد أبيض على أنّ التنسيق مستمرّ بين الوزارة ومختبر الجامعة اللبنانية، إضافة إلى مختبري الجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة الأميركية في بيروت، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة الفيروس متحوّراته.