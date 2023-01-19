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وضع مطمر الناعمة وعشوائيّة الكسارات.. على طاولة وزير البيئة!

منذ ساعتين
نقاش حول أوضاع منطقة عاليه البيئية

نقاش حول أوضاع منطقة عاليه البيئية

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شكّلت أوضاع منطقة عاليه البيئية مدار بحث بين وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، وعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى، في حضور رئيس مكتب البيئة في حزب “القوات” الدكتور فريد كرم ومدير مكتب النائب متى مرشد الهبر.

النائب متى أوضح بعد اللقاء “أن الاجتماع تركّز على موضوع مطمر الناعمة وصيانته وآلية تحويل الغاز المنبعث إلى طاقة في أسرع وقت كي تستفيد منه القرى والبلدات المجاورة تعويضاً عن الاضرار الناجمة عن المطمر”، مشيراً إلى “أننا تناولنا ايضاً موضوع الكسارات في منطقة عين داره وأهمية حماية هذه الجبال من عشوائية الكسارات وأضرارها على المياه الجوفية”.

أضاف: “تطرّقنا في موضوع النفايات إلى أهمية الفرز من المصدر ومدى قدرة وزارة البيئة على المساعدة لتطبيق هذا المبدأ من خلال دعم الجهات المانحة”.

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