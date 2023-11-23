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"وطن الإنسان": للبقاء جاهزين لحرب دفاعيّة في حال استمرار العدوان

منذ ساعة واحدة
المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان"

المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان"

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عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام، حيث “توقّف بأسى أمام إحياء ذكرى العيد الثمانين لاستقلال الوطن، والبلاد والشعب ليسا بخير. فالشغور الرئاسي مستمرّ، ومؤسّسات الوطن تتداعى، والمواطن يعاني من هول أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة غير مسبوقة، فيما حالة الحرب تهيمن جنوبًا وسط تجاذبات سياسيّة تهدّد بالشغور أيضًا المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة”.

ووجّه المجلس التنفيذيّ “أصدق التعازي بسقوط المزيد من دماء اللبنانيين نتيجة الاعتداءات السافرة من قبل العدو الإسرائيليّ على أرض الجنوب الغالية، مدينًا بأقصى العبارات الاستهدافات المتكرّرة لكلّ مواطن وحامل قضيّة ورسالة”.

كما يتطلّع “بعين الأمل إلى الهدنة الإنسانيّة المرتقبة في غزّة وما سيرافقها من عملية تبادل للأسرى، عسى تمهّد الطريق لوقف كامل ولاحق للحرب الدائرة بما ينعكس هدوءًا واستقرارًا في جنوب لبنان”.

كذلك جدد المجلس تحذيره من الانزلاق إلى الحرب الواسعة مع تجاوز قواعد الاشتباك، وهذا قد يكون مبتغى اليمين الإسرائيليّ المتطرّف. فإذا استطعنا إيقاف إطلاق النار في الجنوب لفترة طويلة، عندها نضع العدو الإسرائيليّ أمام حقيقته تجاه المجتمع الدوليّ وننزع عنه كلّ ذريعة أو مبرّر لاعتداءاته من ناحية، ونعود ونستقطب المنتشرين إلى ديارهم ليساهموا في الوقوف إلى جانب عائلاتهم وإنعاش الاقتصاد الوطنيّ من ناحية ثانية. هذا مع البقاء جاهزين للحرب الدفاعيّة المستميتة في حال استمرار تعّرضنا للعدوان”.

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