وطى الجوز تسجل إصابة بـفيروس كورونا

أعلنت بلدية وطى الجوز تسجيل إصابة بفيروس كورونا ضمن نطاق البلدة وهي عائدة لأحد أبناء القرية.

ودعت في بيانها أهل البلدة إلى عدم الهلع كون الحالة ملتزمة الحجر وإجراءات السلامة العامّة كافة، لا سيما أن جميع الاشخاص الذين اخطلتوا معها قد خضعوا لفحص الـPCR وهم في حالة الحجر المنزلي منتظرين نتائج الفحوصات.

كما طلبت البلدية من أهل البلدة الذين يشعرون بأي من عوارض الإصابة بفيروس كورونا إعلامها بالأمر والتزام الحجر المنزلي وعدم الإحتكاك بأي شخص من أهل البلدة، مشددة على ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة العامة كافة لا سيما لناحية ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل.