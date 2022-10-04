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وعد أوروبي بمساعدة قيمتها 75 مليون يورو فور انتخاب رئيس

منذ 54 ثانية
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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال “عبدالله بو حبيب”، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع Oliver Varhelyi، الذي يزور لبنان في اطار جولة في المنطقة.

وتطرق الجانبان الى مجالات التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي، ووعد المفوض الاوروبي بـ”امكانية تقديم المساعدة للبنان بقيمة 75 مليون يورو، فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية وابرام برنامج اصلاح السياسات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي”.

كما استفسر عن أسباب عدم احراز تقدّم في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت للوصول الى احقاق العدالة.

من جهته، طلب الوزير بو حبيب مساعدة الاتحاد الاوروبي على تأمين هبة فيول لتشغيل معامل الكهرباء.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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