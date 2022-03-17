الخميس 14 شعبان 1443 ﻫ - 17 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“وعد” من وزير الإعلام لموظفي تلفزيون لبنان

منذ 4 ساعات
وزير الإعلام زياد مكاري

وزير الإعلام زياد مكاري

A A A
طباعة المقال

التقى وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة وفدًا من نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان برئاسة النقيب محمد بواري، وجرى البحث في شؤون وشجون تلفزيون لبنان لا سيما أوضاع الموظفين فيه.

وإثر اللقاء قال بواري:” بحثنا مع الوزير مكاري في موضوع بوليسة التأمين لموظفي تلفزيون لبنان”، لافتا الى ان “ادارة التلفزيون رفضت اعطاءها كاملة كما كانت في السابق”.

كما لفت الى ان “المساعدات الاجتماعية التي تعطى للموظفين لم تعط لموظفي التلفزيون”.

ووعد الوزير مكاري بـ “متابعة الموضوع والعمل على تلبية احتياجات موظفي تلفزيون لبنان الذي هو رمز وواجهة لبنان الاعلامية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الصناعة جورج بوشكيان
“قرار إجازة التصدير”.. توضيح من مكتب وزير الصناعة
وزارة المالية
وفد من سفراء “مجموعة السبع” في وزارة المالية
وزير الاقتصاد أمين سلام
“تغريم أصحاب مولدات”.. سلام: الحبس سيكون أمرًا واقعًا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

آثار القصف الروسي في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بريطاني يهرب بعد أيام من وصوله لقتال الروس بأوكرانيا راويًا مشاهداته
وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
اقرار خطة الكهرباء.. فياض: مبروك لـ “شعب لبنان العظيم”
انفجار المرفأ
الأهراءات مالت 7 سنتم.. الجميزة ومار مخايل في عين الخطر