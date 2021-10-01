وعود جديدة من وزيري الطاقة والأشغال لتسهيل العودة للمدارس.. إليكم التفاصيل

أعلن وزير الطاقة وليد فياض أنه “سيتم تأمين المازوت للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من ضمن الكميات المدعومة المحددة للقطاعات الأساسية”.

وأشار فياض في حديث إذاعي الى أن “الكمية المخصصة للمدارس والجامعة اللبنانية أي ٣ مليون ليتر تكفي لفصل الربيع حسب قيمة الإستهلاك”.

أكد وزير الأشغال العامة على حمية أنه سيعمل على آلية قانونية لدعم سائقي سيارات الأجرة والباصات العمومية بهدف توفير النقل إلى كل اللبنانيين من ضمنهم الأساتذة والمعلمين.

وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه طلب من المعنيين أرقاماَ وبيانات بشأن عدد الباصات التابعة للمدارس الرسمية والخاصة تمهيداً لوضع دراسة تهدف إلى دعم الوقود الذي تحتاجه تلك الباصات.