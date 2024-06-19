وفاة آلان خوري الرائد البارز في مجال الإعلان في لبنان

توفي آلان خوري، أحد الرواد البارزين في مجال الإعلان في لبنان، عن عمر ناهز 82 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا كبيرًا في عالم الإعلان والتصميم الجرافيكي.

آلان خوري حصل على شهادة في التصميم الجرافيكي من المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية والفنون البصرية في بروكسل عام 1966.

وبعد ذلك، بدأ مسيرته المهنية في تدريس الإعلانات في الجامعة اللبنانية للفنون الجميلة في بيروت، حيث ساهم في تشكيل أجيال من المصممين والمعلنين.

وفي عام 1968، أسس خوري وكالة Publi-Graphics، والتي سرعان ما أصبحت واحدة من أبرز وكالات الإعلان في لبنان.

ولم يتوقف خوري عند هذا الحد، بل أطلق في عام 1971 شركة IMPACT Advertising في بيروت، التي ترأسها لأربعين عامًا لاحقة.

وتحت قيادته، حققت الوكالة نجاحات كبيرة وأصبحت مرجعًا في عالم الإعلان في المنطقة.