الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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وفاة الرئيس حسين الحسيني

منذ 41 دقيقة
حسين الحسيني

حسين الحسيني

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توفي رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني عن عمر ناهز الـ 86 عاماً.

وأفاد مكتب الرئيس الراحل في اتصال مع “النهار” أن عارضاً صحيّاً ألمّ بالحسيني، وقد توفي صباح اليوم في المستشفى.

ترأس مجلس النواب في لبنان منذ العام 1984 ولغاية 1992 بعد نهاية الحرب الأهلية.

انتخب عضواً في البرلمان منذ عام 1972عن البقاع في دورات متتالية. وفي العام 2008، أعلن استقالته من مجلس النواب، متوجهاً بجملته الشهيرة: “أمام حقيقة أن السلطة قادرة إذا أرادت وحقيقة أنها حتى الآن لا تريد أعلن استقالتي من عضوية هذا المجلس”.

لعب الحسيني دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق الطائف، ما جعل كثيرين يطلقون عليه لقب “عرّاب الطائف”، لاسيما أن العديد من وثائق المداولات والمفاوضات الخاصة بالاتفاق بقيت في عهدته، ولم يكشف عن تفاصيلها كاملة.

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